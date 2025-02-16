Украинке ампутировали руку после страшного ДТП во Флорештах, где перевернулся пассажирский автобус Киев-Кишинев: Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое

По словам врачей, ее состояние крайне тяжелое.
Её прооперировали по поводу поражения селезенки с внутрибрюшным кровотечением.
Ещё пришлось ампутировать предплечье.
В больницу после ДТП попало 7 человек.
Напомним, что серьезное ДТП произошло на снежной дороге около 05:00 утра, 15 февраля неподалеку от села Чирипкэу Флорештского района.
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