Россиянка порезала палец сотруднице авиакомпании из-за нежелания оплачивать багаж

Женщине предложили сдать вещи в багаж, но та заверила, что переложит их в пакет и возьмет в салон самолета. Однако пассажирка этого не сделала и ее остановили, когда та пыталась проследовать на рейс с неподходящим по размеру чемоданом. Ей предложили оплатить штраф в размере 3,5 тысячи рублей, но та стала кричать на сотрудницу авиакомпании и нецензурно выражаться.