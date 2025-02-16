Суд приостановил деятельность мини-отеля на юго-западе Москвы из-за санитарных нарушений

Отмечается, что 27 января 2025 года проведена проверка устранения нарушений и было установлено, что они устранены лишь частично. По фактам нарушений был составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. 12 февраля Гагаринским районным судом Москвы вынесено постановление об административном приостановлении деятельности ООО «Джи Эм» на 30 суток. В районный суд направлен иск о запрете ООО «Джи Эм» оказывать услуги временного проживания в отеле на цокольном этаже жилого дома по адресу: Москва, проспект 60-летия Октября, д. 14.