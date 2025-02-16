Неизвестный едва не затопил село в Алматинской области

Причину подтопления назвали в Министерстве по ЧС.
«Сегодня в селе Кольащы Алматинской области неизвестным лицом был открыт шлюз направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд. В результате открытия шлюза в зимний период произошел перелив воды с подтоплением 4 дворовых территории», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что данные дворовые территорий построены вне населенного пункта в сельскохозяйственных полях.
«На месте задействовано 7 сотрудников, 2 единицы техники и 2 мотопомпы, МИО 3 человека и 1 единица техники. Так же на месте происшествия сотрудниками УП Карасайского района проводится поиски неизвестного лица открывшего шлюз. Для аэровизуального обследования задействован БПЛА», — говорится в информации.