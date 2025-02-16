Неизвестный едва не затопил село в Алматинской области

«Сегодня в селе Кольащы Алматинской области неизвестным лицом был открыт шлюз направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд. В результате открытия шлюза в зимний период произошел перелив воды с подтоплением 4 дворовых территории», — сообщили в МЧС.