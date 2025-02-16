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Неизвестный едва не затопил село в Алматинской области

В селе Алматинской области подтопило несколько дворов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: МЧС РК

Причину подтопления назвали в Министерстве по ЧС.

«Сегодня в селе Кольащы Алматинской области неизвестным лицом был открыт шлюз направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал села для хозяйственных нужд. В результате открытия шлюза в зимний период произошел перелив воды с подтоплением 4 дворовых территории», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что данные дворовые территорий построены вне населенного пункта в сельскохозяйственных полях.

«На месте задействовано 7 сотрудников, 2 единицы техники и 2 мотопомпы, МИО 3 человека и 1 единица техники. Так же на месте происшествия сотрудниками УП Карасайского района проводится поиски неизвестного лица открывшего шлюз. Для аэровизуального обследования задействован БПЛА», — говорится в информации.

МЧС