В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом

По предварительным данным, утром в воскресенье в квартире дома по улице Мира в городе Кулебаки пятеро человек, в том числе трое детей, почувствовали недомогание. Все члены семьи госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.