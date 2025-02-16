В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом

По предварительным данным, утром в воскресенье в квартире дома по улице Мира в городе Кулебаки пятеро человек, в том числе трое детей, почувствовали недомогание. Все члены семьи госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой», — говорится в сообщении.