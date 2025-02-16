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В Нижегородской области семья с детьми отравилась угарным газом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев — РИА Новости. Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Нижегородской области, все пострадавшие в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

По предварительным данным, утром в воскресенье в квартире дома по улице Мира в городе Кулебаки пятеро человек, в том числе трое детей, почувствовали недомогание. Все члены семьи госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой», — говорится в сообщении.

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