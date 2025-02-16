В аварии под Агалатово погиб священник и бывший рок-музыкант Анатолий Першин

В молодости будущий священник увлекался музыкой, он состоял в Ленинградском рок-клубе и основал рок-группу «М. А. Т». Однако после того, как Анатолий Першин подписал крупный контракт, на него было совершено нападение. Музыканта госпитализировали с множественными ножевыми ранениями. Как впоследствии рассказывал сам иерей, он пережил клиническую смерть, побывал «в аду» и после этого обрел себя в служении Богу и помощи людям.