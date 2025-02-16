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В Советском районе Новосибирска автобус с пассажирами попал в ДТП

В ГАИ рассказали подробности.

Источник: Комсомольская правда

Днем 16 февраля в Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 8.

Данный автобус курсирует между железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» и Цветным проездом в Академгородке.

Столкновение с легковым автомобилем случилось на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советской. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

— Данное ДТП оформлено без участия сотрудников Госавтоинспекции, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне в Новосибирске произошло еще одно ДТП, в результате которого женщина-водитель оказалось заблокирована в автомобиле «Хендай Солярис».