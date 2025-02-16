В Советском районе Новосибирска автобус с пассажирами попал в ДТП

Днем 16 февраля в Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 8.
Данный автобус курсирует между железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» и Цветным проездом в Академгородке.
Столкновение с легковым автомобилем случилось на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советской. К счастью, авария обошлась без пострадавших.
— Данное ДТП оформлено без участия сотрудников Госавтоинспекции, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что накануне в Новосибирске произошло еще одно ДТП, в результате которого женщина-водитель оказалось заблокирована в автомобиле «Хендай Солярис».