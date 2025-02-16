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В Джорджии потерпел крушение одномоторный самолет

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета вскоре после вылета воздушного судна из муниципального аэропорта Ковингтона в американском штате Джорджия, сообщает издание Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей.

Источник: AP 2024

«Одномоторное воздушное судно вылетело из муниципального аэропорта Ковингтона приблизительно в 23.21 в субботу (07.21 в воскресенье по мск — ред.). Аэропорт потерял связь с воздушным судном приблизительно через 20 минут, после чего офицеры обнаружили потерпевший крушение самолет в лесу неподалеку от взлетной полосы. Два человека, которые находились в самолете, были признаны погибшими на месте», — пишет издание со ссылкой на департамент полиции Ковингтона.

Отмечается, что власти начали расследовать причины крушения.