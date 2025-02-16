В Джорджии потерпел крушение одномоторный самолет

«Одномоторное воздушное судно вылетело из муниципального аэропорта Ковингтона приблизительно в 23.21 в субботу (07.21 в воскресенье по мск — ред.). Аэропорт потерял связь с воздушным судном приблизительно через 20 минут, после чего офицеры обнаружили потерпевший крушение самолет в лесу неподалеку от взлетной полосы. Два человека, которые находились в самолете, были признаны погибшими на месте», — пишет издание со ссылкой на департамент полиции Ковингтона.