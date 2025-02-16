Под Ростовом полицейские спасли ребенка от стаи собак

В Белой Калитве Ростовской области 10-летний ученик возвращался с уроков домой. Недалеко от школы его окружили агрессивные бездомные псы. Мальчик испугался и закричал.
— Патрулируя улицы, инспекторы полиции услышали испуганный крик ребенка. Они бросились к мальчику, окруженному стаей собак. Не колеблясь, полицейские разогнали животных и доставили ребенка в больницу для осмотра, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Чуть позже мама ребенка отправила в полицию благодарственное письмо.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что следователи начали проверку после нападения собак на школьника.