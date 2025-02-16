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Под Ростовом полицейские спасли ребенка от стаи собак

Под Ростовом на 10-летнего мальчика напали бродячие животные.

Источник: Комсомольская правда

В Белой Калитве Ростовской области 10-летний ученик возвращался с уроков домой. Недалеко от школы его окружили агрессивные бездомные псы. Мальчик испугался и закричал.

— Патрулируя улицы, инспекторы полиции услышали испуганный крик ребенка. Они бросились к мальчику, окруженному стаей собак. Не колеблясь, полицейские разогнали животных и доставили ребенка в больницу для осмотра, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Чуть позже мама ребенка отправила в полицию благодарственное письмо.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что следователи начали проверку после нападения собак на школьника.