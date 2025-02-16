В Башкирии из-за непогоды увеличилось количество ДТП.

«На территории республики наблюдаются температурные скачки и сильные порывы ветра, что существенно усложняет дорожную обстановку. В результате этих неблагоприятных погодных условий спасательные службы сталкиваются с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, — отметили в ведомстве. — Мы призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, особенно в условиях переменчивой погоды. Важно помнить, что соблюдение дистанции и снижение скорости могут предотвратить многие аварии».