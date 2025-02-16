В Башкирии из-за непогоды увеличилось количество ДТП.

Как сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС, серьезное ДТП произошло и на трассе Р-240 в г. Кумертау, где столкнулись бензовоз MAN и легковой автомобиль Renault Fluence. В результате аварии пассажиру легковушки потребовалась экстренная помощь спасателей. Они быстро транспортировали пострадавшую и передали её сотрудникам скорой помощи.
Вблизи деревни Вавилово Уфимского района произошло сразу два серьезных ДТП. Спасателям Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о столкновении автомобилей Renault Sandero и Lexus. Удар был настолько сильным, что Renault Sandero превратился в груду металла. К сожалению, водитель этого автомобиля погиб на месте.
Пока спасатели работали над стабилизацией автомобиля, произошло второе ДТП в 50 метрах от первого. Дорогу не поделили Lada Vesta и ВАЗ-2110. В результате столкновения пассажир ВАЗ-2110 оказался зажат в автомобиле. С помощью специального инструмента спасатели успешно деблокировали пострадавшую и передали её сотрудникам скорой помощи.
В Аургазинском районе, рядом с селом Толбазы, произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в результате столкновения 14 автомобилей пострадали 3 человека, среди которых был 8-летний ребенок.
«На территории республики наблюдаются температурные скачки и сильные порывы ветра, что существенно усложняет дорожную обстановку. В результате этих неблагоприятных погодных условий спасательные службы сталкиваются с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, — отметили в ведомстве. — Мы призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, особенно в условиях переменчивой погоды. Важно помнить, что соблюдение дистанции и снижение скорости могут предотвратить многие аварии».