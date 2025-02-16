Около 20 постояльцев отравились в хостеле на юго-западе Москвы

По предварительным данным, причиной могла стать еда, заказанная в службе доставки. Среди пострадавших — сотрудники двух организаций. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает Telegram-канал.
Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту отравления рабочих на стройке на юго-западе Москвы. Следователи начали обследовать хостел и место работы пострадавших для установления всех обстоятельств произошедшего.
Сообщения об отравлении рабочих в хостеле появились утром 14 февраля. Все пострадавшие употребили готовую пищу, поставленную одним поставщиком. Пострадавшими оказались граждане Таджикистана и Узбекистана. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование после отравления рабочих. После отравления в столичные больницы доставили 20 человек.
Ранее ртутью отравилась шахматистка Умайганат Османова. Под ее шахматной доской во время соревнований обнаружили большое количество ртути. По неподтвержденным данным, вещество там появилось неслучайно — соперница Османовой за пару минут до начала турнира узнавала у организаторов, за каким столом будет сидеть шахматистка.