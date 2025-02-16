Около 20 постояльцев отравились в хостеле на юго-западе Москвы

Ранее ртутью отравилась шахматистка Умайганат Османова. Под ее шахматной доской во время соревнований обнаружили большое количество ртути. По неподтвержденным данным, вещество там появилось неслучайно — соперница Османовой за пару минут до начала турнира узнавала у организаторов, за каким столом будет сидеть шахматистка.