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Перед посадкой авиарейса из Нового Уренгоя в Уфе экипаж обнаружил десять ложных меток системы предупреждения столкновения самолетов

В Уфе экипаж самолета при посадке обнаружил 10 фантомных меток в системе TCAS.

Источник: Комсомольская правда

Экипаж авиарейса Новый Уренгой — Уфа обнаружил 10 фантомных меток на индикаторе TCAS — системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел в 18:45 по Уфе 15 февраля. Самолет из Нового Уренгоя заходил на посадку, когда экипаж доложил о наличии до 10 ложным меток на индикаторе TCAS. При этом в районе полета другие лайнеры отсутствовали на всех высотах.

Самолет продолжил посадку в штатном режиме и благополучно приземлился.

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