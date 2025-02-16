Перед посадкой авиарейса из Нового Уренгоя в Уфе экипаж обнаружил десять ложных меток системы предупреждения столкновения самолетов

Случай произошел в 18:45 по Уфе 15 февраля. Самолет из Нового Уренгоя заходил на посадку, когда экипаж доложил о наличии до 10 ложным меток на индикаторе TCAS. При этом в районе полета другие лайнеры отсутствовали на всех высотах.