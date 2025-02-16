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Минчанин шел за покупками и похитил стоявшую у входа в магазин машину для мытья полов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина отправился в магазин за продуктами и похитил машину для мытья полов, которая стояла у входа в торговый объект. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Представители магазина сообщили в Советское РУВД столицы о пропаже машины для мытья полов стоимостью более Br6 тыс. Оперативники установили, что агрегат похитил один из посетителей магазина — 42-летний неработающий минчанин. Задержанный рассказал, что обратил внимание на оставленную без присмотра машину, когда шел в магазин за покупками. Имущество торгового объекта мужчина укатил к себе домой и хотел перепродать, однако не успел.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ГУВД Мингорисполкома уточнили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности — за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

В милиции напомнили: имущество, временно оставленное собственником без присмотра, считается находящимся в его владении. Завладение им квалифицируется как кража.