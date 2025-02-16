Минчанин шел за покупками и похитил стоявшую у входа в магазин машину для мытья полов

Представители магазина сообщили в Советское РУВД столицы о пропаже машины для мытья полов стоимостью более Br6 тыс. Оперативники установили, что агрегат похитил один из посетителей магазина — 42-летний неработающий минчанин. Задержанный рассказал, что обратил внимание на оставленную без присмотра машину, когда шел в магазин за покупками. Имущество торгового объекта мужчина укатил к себе домой и хотел перепродать, однако не успел.