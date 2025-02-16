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Защитный вал у моря в Анапе выдержал испытание штормом

На побережье Анапы защитный вал сдержал нагонную волну.

Источник: Комсомольская правда

Защитный вал на побережье успешно прошел испытание штормом и не допустил попадание мазута на основную территорию пляжей. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края после проверки сооружений.

«На всех участках вал выполнил задачу — сдержал нагонную волну», — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов, на некоторых участках вал нужно восстановить, а также заменить замазученные и вышедшие из строя сети.

При этом благодаря защитному сооружению мазут не попал на основную часть пляжей, а остался на полосе вдоль береговой линии.

Ранее сообщалось, что новый выброс небольших фракций мазута нашли на 11 участках.

экология