Защитный вал у моря в Анапе выдержал испытание штормом

Защитный вал на побережье успешно прошел испытание штормом и не допустил попадание мазута на основную территорию пляжей. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края после проверки сооружений.
«На всех участках вал выполнил задачу — сдержал нагонную волну», — говорится в сообщении.
Как рассказал заместитель начальника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов, на некоторых участках вал нужно восстановить, а также заменить замазученные и вышедшие из строя сети.
При этом благодаря защитному сооружению мазут не попал на основную часть пляжей, а остался на полосе вдоль береговой линии.
Ранее сообщалось, что новый выброс небольших фракций мазута нашли на 11 участках.