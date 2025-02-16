Таиландская полиция задержала россиянку за продажу электронных сигарет

Четверо граждан России были задержаны за ведение трудовой деятельности без разрешения на работу, а еще одна россиянка, управлявшая частным детсадом Coolscool, где прошел рейд в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией, обвинялась в ведении незаконного бизнеса.