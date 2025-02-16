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В Нижегородской области в ДТП с участием автобуса погибли два человека

В Нижегородской области на дороге Выкса — Навашино в Выксунском городском округе произошло ДТП с погибшими, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД региона.

Водитель Ford Fusion выскочил на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В легковом автомобиле погибли два человека, в автобусе пострадавших и погибших нет.

Подробности ДТП уточняются.