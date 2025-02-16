В Нижегородской области в ДТП с участием автобуса погибли два человека

Водитель Ford Fusion выскочил на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В легковом автомобиле погибли два человека, в автобусе пострадавших и погибших нет.
Подробности ДТП уточняются.
В Нижегородской области на дороге Выкса — Навашино в Выксунском городском округе произошло ДТП с погибшими, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД региона.
Водитель Ford Fusion выскочил на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В легковом автомобиле погибли два человека, в автобусе пострадавших и погибших нет.
Подробности ДТП уточняются.