Минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пришел за продуктами

Внимание 42-летнего неработающего мужчины находящаяся без присмотра поломойка привлекла при входе в торговый объект. По видео с камер наблюдения видно, как гражданин зашел было в торговый зал, но вернулся и укатил. Как оказалось — домой. Позже, сообщил фигурант уголовного дела, он собирался перепродать машину. Ее стоимость, к слову, превышает шесть тысяч рублей.