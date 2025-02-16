Минчанин угнал поломойную машину от магазина, куда пришел за продуктами

Минчанин угнал поломойно-всасывающую машину от магазина, куда пошел за продуктами, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
Внимание 42-летнего неработающего мужчины находящаяся без присмотра поломойка привлекла при входе в торговый объект. По видео с камер наблюдения видно, как гражданин зашел было в торговый зал, но вернулся и укатил. Как оказалось — домой. Позже, сообщил фигурант уголовного дела, он собирался перепродать машину. Ее стоимость, к слову, превышает шесть тысяч рублей.
Имущество, на пропажу которого пожаловались в Советское РУВД столицы представители магазина, милиционерами у похитителя было изъято. Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за оборот наркотиков и психотропов.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обиду Москвы на обман Запада во время минских переговоров.
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