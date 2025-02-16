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Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вечером вылетит в Шарм-эш-Шейх

КАЛИНИНГРАД, 16 фев — РИА Новости. Самолет с российскими туристами, ранее вынужденно севший в Польше, вылетит из Калининграда в Шарм-эш-Шейх вечером, сообщили РИА Новости в пресс-служба аэропорта «Храброво».

Источник: © РИА Новости

Некоторые СМИ в воскресенье сообщили, что рейс отменен.

«Данная информация не соответствует действительности. Борт Airbus A321 находится в аэропорту “Храброво”. Вылет в Шарм-эш-Шейх запланирован сегодня, 16 января, на 20.30 (21.30 мск). Все пассажиры проинформированы о переносе рейса, им предоставлен трансфер до гостиницы», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщали в пресс-службе «Храброво», из-за сильного снегопада в Калининграде, самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria UJ681 с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха ушел на запасной аэродром в польском городе Познань. Такое решение принял командир воздушного судна.

Согласно онлайн табло аэропорта «Храброво», самолет из Познани приземлился в Калининграде в 11.45 (12.45 мск).