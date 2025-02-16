Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вечером вылетит в Шарм-эш-Шейх

Некоторые СМИ в воскресенье сообщили, что рейс отменен.
«Данная информация не соответствует действительности. Борт Airbus A321 находится в аэропорту “Храброво”. Вылет в Шарм-эш-Шейх запланирован сегодня, 16 января, на 20.30 (21.30 мск). Все пассажиры проинформированы о переносе рейса, им предоставлен трансфер до гостиницы», — сказали в пресс-службе.
Как ранее сообщали в пресс-службе «Храброво», из-за сильного снегопада в Калининграде, самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria UJ681 с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха ушел на запасной аэродром в польском городе Познань. Такое решение принял командир воздушного судна.
Согласно онлайн табло аэропорта «Храброво», самолет из Познани приземлился в Калининграде в 11.45 (12.45 мск).