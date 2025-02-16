Самолет, вынужденно садившийся в Польше, вечером вылетит в Шарм-эш-Шейх

«Данная информация не соответствует действительности. Борт Airbus A321 находится в аэропорту “Храброво”. Вылет в Шарм-эш-Шейх запланирован сегодня, 16 января, на 20.30 (21.30 мск). Все пассажиры проинформированы о переносе рейса, им предоставлен трансфер до гостиницы», — сказали в пресс-службе.