Отец похитил шестилетнего мальчика в Новосибирске

С мамой мальчика он в разводе и мог видеть детей лишь 2 часа в неделю.
По информации SHOT, сегодня днём Олег Карпов подъехал к дому вместе с тремя подельниками. Там, как утверждает его бывшая жена Вера, она гуляла с сыном, дочкой и своим новым супругом. По словам мамы двоих детей, Карпов попытался запихать пятилетнюю девочку и шестилетнего мальчика в машину. Дочку удалось спасти, сына он увёз на сером KIA. Известно, что у Карпова двойное гражданство — РФ и Австралии, куда он может вывезти ребёнка.
Мать мальчика утверждает, что бывший муж абьюзил её и год не давал развод. Ему было разрешено видеться с детьми лишь два часа в неделю. До этого семья 10 лет прожила в Австралии. Карпов сейчас проживает там и прилетал в РФ только к детям. Сейчас его ищет полиция.