Отец похитил шестилетнего мальчика в Новосибирске

Мать мальчика утверждает, что бывший муж абьюзил её и год не давал развод. Ему было разрешено видеться с детьми лишь два часа в неделю. До этого семья 10 лет прожила в Австралии. Карпов сейчас проживает там и прилетал в РФ только к детям. Сейчас его ищет полиция.