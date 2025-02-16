Ричмонд
+11°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на всех дорогах сняли ограничения

УФА, 16 февраля. /ТАСС/. Все ограничения, введенные на дорогах Республики Башкортостан из-за непогоды, сняты. Мобильные пункты обогрева для водителей продолжают работать, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Источник: Агентство «Москва»

«Все ограничения на дорогах республики сняты. Продолжают работать мобильные пункты обогрева для оказания помощи водителям», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о закрытии проезда для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков по трассе Р-240 Уфа — Оренбург с 118-го км (Стерлитамакский район) по 280-й км (Куюргазинский район). Кроме того, движение для всех видов транспорта было прекращено на трех участках дорог в Федоровском районе. Причиной ограничений стали низовая метель, сильный ветер и ограничение видимости.