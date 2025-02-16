В Башкирии на всех дорогах сняли ограничения

Ранее сообщалось о закрытии проезда для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков по трассе Р-240 Уфа — Оренбург с 118-го км (Стерлитамакский район) по 280-й км (Куюргазинский район). Кроме того, движение для всех видов транспорта было прекращено на трех участках дорог в Федоровском районе. Причиной ограничений стали низовая метель, сильный ветер и ограничение видимости.