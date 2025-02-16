Два судна на воздушных подушках с пассажирами столкнулись под Самарой

2 судна на воздушных подушках столкнулись в Самарской области. Столкновение произошло на переправе через Волгу.
Мужчина на частном судне врезался в пассажирскую «подушку», которая перевозила людей. В транспортном средстве находилось несколько десятков пассажиров.
«По предварительной информации, около 16:55 16 февраля 2025 года вблизи речного порта Самары произошло столкновение судна на воздушной подушке “Нептун-30”, следовавшего из Рождествено в Самару с 16 пассажирами на борту, и судна на воздушной подушке “Хивус”, который двигался без пассажиров», — сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
По предварительным сведениям, серьёзных травм никто из людей не получил.
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