Два судна на воздушных подушках с пассажирами столкнулись под Самарой

«По предварительной информации, около 16:55 16 февраля 2025 года вблизи речного порта Самары произошло столкновение судна на воздушной подушке “Нептун-30”, следовавшего из Рождествено в Самару с 16 пассажирами на борту, и судна на воздушной подушке “Хивус”, который двигался без пассажиров», — сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.