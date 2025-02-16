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Два судна на воздушных подушках с пассажирами столкнулись под Самарой

На Волге произошла авария с участием пассажирского судна.

Источник: Аргументы и факты

2 судна на воздушных подушках столкнулись в Самарской области. Столкновение произошло на переправе через Волгу.

Мужчина на частном судне врезался в пассажирскую «подушку», которая перевозила людей. В транспортном средстве находилось несколько десятков пассажиров.

«По предварительной информации, около 16:55 16 февраля 2025 года вблизи речного порта Самары произошло столкновение судна на воздушной подушке “Нептун-30”, следовавшего из Рождествено в Самару с 16 пассажирами на борту, и судна на воздушной подушке “Хивус”, который двигался без пассажиров», — сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

По предварительным сведениям, серьёзных травм никто из людей не получил.

Ранее стало известно, что в результате аварии с маршруткой в Дагестане погибли 4 человека. Ещё 11 граждан пострадали, среди них есть маленькие дети.