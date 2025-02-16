Самолет Уфа-Новый Уренгой подал сигнал бедствия из-за разгерметизации

Самолета Уфа-Новый Уренгой доложил о разгерметизации. Инцидент в небе произошел 16 февраля в 5:47 по московскому времени в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра.
Как следует из данных канала, AVIAIINCIDENT после поступления информации о разгерметизации экипаж запросил снижение до эшелона 100. Изначально был объявлен сигнал бедствия, а затем на запрашиваемым эшелоне он был отменен.
В итоге самолет пришлось направить на запасной аэродром в Тюмени.
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