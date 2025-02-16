На Волге возле Самары 16 февраля столкнулись два судна на воздушных подушках

Возле Самары 16 февраля в 16.55 столкнулись два судна на воздушной подушке. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, ЧП произошло в протоке Рождествено на Волге. Столкнулись судна Хивус и Нептун-30, на втором в этот момент находилось 16 пассажиров.