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На Волге возле Самары 16 февраля столкнулись два судна на воздушных подушках

В Самаре разбираются в обстоятельствах столкновения судна на воздушной подушке с пассажирами.

Источник: соцсети

Возле Самары 16 февраля в 16.55 столкнулись два судна на воздушной подушке. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, ЧП произошло в протоке Рождествено на Волге. Столкнулись судна Хивус и Нептун-30, на втором в этот момент находилось 16 пассажиров.

— По предварительным данным, серьезных травм никто не получил, — прокомментировала пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Следователи уже выехали на место столкновения и выясняют все его обстоятельства. А транспортная прокуратура проверяет, не было ли нарушений правил безопасности водного транспорта. Если найдут основания, надзорный орган примет меры.

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» взаимодействует с правоохранительными органами. Происшествие взяли на контроль в минтрансе Самарской области.