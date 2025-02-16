Турист из Ростова провалился под лед в Астраханской области

Для ростовчанина бедой обернулась туристическая поездка в Астраханскую область. Как рассказали в ГУ МЧС по региону, 66-летний мужчина провалился под лед в ильмене Дапхур. Погибшего из проруби достали свидетели трагедии.
Они же сообщили о ЧП в полицию. Сейчас по данному факту ведется проверка.
— По всей области прочность льда ослаблена, особенно в районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, прочность белого в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед — ненадежен, — рассказали в пресс-службе МЧС по Астраханской области.