Турист из Ростова провалился под лед в Астраханской области

— По всей области прочность льда ослаблена, особенно в районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, прочность белого в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед — ненадежен, — рассказали в пресс-службе МЧС по Астраханской области.