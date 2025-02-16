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Под Ростовом мужчина снял в банкомате деньги, а через несколько минут на него напали

Под Ростовом 21-летний парень силой пытался забрать 9 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области 33-летний мужчина решил снять наличные в банкомате, расположенном в супермаркете. Один из посетителей заметил это и решил забрать деньги. Когда мужчина вышел из магазина, налетчик последовал за ним.

Улучив момент, он набросился на горожанина и попытался отнять девять тысяч рублей. Налетчик ударил жертву и повалил на землю, но грабеж не удался. Мужчина вырвался и убежал, а затем написал заявление.

— Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.