В Баймакском районе нашли женщину, которая сбежала из дома после скандала с мужем

В Баймакском районе Башкирии женщина после ссоры с мужем ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел минувшей ночью. После скандала с супругой обеспокоенный мужчина позвонил спасателям и сказал, что жена ушла и перестала выходить на связь. На поиски оперативно направились сотрудники правоохранительных органов. Дама в итоге нашлась самостоятельно.
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