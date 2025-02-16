Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Баймакском районе нашли женщину, которая сбежала из дома после скандала с мужем

В Башкирии женщина после ссоры с мужем ушла и дома и пропала.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии женщина после ссоры с мужем ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел минувшей ночью. После скандала с супругой обеспокоенный мужчина позвонил спасателям и сказал, что жена ушла и перестала выходить на связь. На поиски оперативно направились сотрудники правоохранительных органов. Дама в итоге нашлась самостоятельно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.