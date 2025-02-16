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В Башкирии сгорели дом и машина: на пепелище обнаружили труп мужчины

Трагедия случилась в селе Бурангулово.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Бурангулово Абзелиловского района сгорели бревенчатый дом и ВАЗ-2107, стоящий рядом. На пепелище спасатели обнаружили труп 69-летнего мужчины. Об этом сообщило региональное МЧС.

— Прибывшие к месту добровольные пожарные и сотрудники МЧС России, ликвидировали горение, — передали в ведомстве. — Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель.

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