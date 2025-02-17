В Казани электропоезд смертельно ранил двух детей

«По предварительным данным, около 17.59 16 февраля 2025 года на железнодорожной станции Дербышки электропоезд № 6408 смертельно травмировал двух местных жителей 10 и 11 лет. Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в Telegram-канале ведомства.