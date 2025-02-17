Шесть человек пострадали при пожаре в Чайхане в Усть-Луге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после серьезного пожара в поселке Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Возгорание произошло 16 февраля в заведении общественного питания в квартале Краколье. По этому адресу находилась Чайхана. Как сообщали сотрудники МЧС, огонь охватил помещение в 200 квадратных метров. Для тушения было направлено 19 человек спасателей. Однако заведение сгорело почти полностью.