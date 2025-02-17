Шесть человек пострадали при пожаре в Чайхане в Усть-Луге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после серьезного пожара в поселке Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. Возгорание произошло 16 февраля в заведении общественного питания в квартале Краколье. По этому адресу находилась Чайхана. Как сообщали сотрудники МЧС, огонь охватил помещение в 200 квадратных метров. Для тушения было направлено 19 человек спасателей. Однако заведение сгорело почти полностью.
По данным Следственного комитета, при пожаре пострадали шесть человек. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
— На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы во главе с руководством следственного отдела, следователей, сотрудников полиции, МЧС и иных ведомств, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.
После проверки будет принято решение, кто понесет наказание. Прокуратура также занимается проверкой ЧП.