Мэр Николаева заявил о полном разрушении электрогенерации города

Ранее в воскресенье Сенкевич заявил, что в Николаеве ночью была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).
«Абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы… Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело», — написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.