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Пассажир упал на пути в метро Петербурга на станции «Чкаловская»

Из-за ЧП встало движение поездов от «Садовой» до «Старой Деревни».

Источник: Комсомольская правда

В петербургском метро ЧП. На пути на станции «Чкаловская» упал один из пассажиров. Это случилось вечером 16 февраля. Как сообщили в пресс-службе подземки, из-за этого пришлось остановить движение составов на «Фиолетовой ветке».

— Движение поездов на Линии 5 остановлено на участке от станции «Садовая» до станции «Старая деревня» из-за падения пассажира на путь станции «Чкаловская», — сообщалось в Telegram-канале петербургского метрополитена.

Но спустя несколько минут проблему решили. В подземке рассказали, что пассажир находится в безопасности.

— Движение поездов на Линии 5 восстановлено. Пассажир жив, — уточнили они.

При каких обстоятельствах произошло падение, неизвестно.

Напомним, 16 февраля появились новые фото станции «Юго-Западная», которая находится на последних этапах строительства. Сейчас рабочие приступили к остеклению фасада вестибюля. Открытие станции запланировано на конец 2025 год.

несчастный случай
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