Пожар в Усть-Луге: шесть человек пострадали, владелец кафе задержан

Шесть человек получили серьезные ожоги в результате пожара в кафе в поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области вечером 16 февраля. Четверо пострадавших находятся в больницах Кингисеппа и Гатчины, трое из них в реанимации. Еще двоих пациентов с ожогами лица и кистей направили в Гатчинскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.