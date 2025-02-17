На западе Ирана произошло два сильных землетрясения

В западной иранской провинции Хузестан произошло два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 5,4 балла по шкале Рихтера, сообщает агентство Mehr.
Первое землетрясение произошло в 22:18 по местному времени, а второе — всего через несколько минут, в 22:25. В связи с этими событиями службы экстренной помощи провинции были приведены в полную готовность.
По информации агентства, эпицентр землетрясений находился недалеко от города Хосейние. Несмотря на то, что отголоски подземных толчков ощущались в приграничной с Ираком провинции Керманшах, сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало.
Ранее в Полтавской области произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1. Землетрясение произошло в ночное время.