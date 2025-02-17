В Алматы потушили крупный пожар на территории рынка

Сообщение о возгорании открытым пламенем складского помещения на территории рынка поступило на пульт дежурного в 20:11. На месте был развернут штаб тушения пожара, в его работе участвовал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Пожарные работали по повышенному рангу. Были введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, была обеспечена бесперебойная подача воды, развернута пожарная автолестница.