В Алматы потушили крупный пожар на территории рынка

Сообщение о возгорании открытым пламенем складского помещения на территории рынка поступило на пульт дежурного в 20:11. На месте был развернут штаб тушения пожара, в его работе участвовал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Пожарные работали по повышенному рангу. Были введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, была обеспечена бесперебойная подача воды, развернута пожарная автолестница.
Борьба с огнем осложнялась наличием большого количества горючих материалов на складе, высоким тепловым излучением, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередачи. На месте работали 77 человек личного состава и 19 единиц техники. В 21:38 пожарным удалось локализовать пожар, а в 22:18 полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пострадавших нет.