Дело возбудили после пожара в кафе в Ленобласти, где пострадали шесть человек

Следствие установило, что возгорание произошло из-за нарушений при оказании услуг быстрого питания. Подозреваемый задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие также направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.