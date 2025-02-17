Дело возбудили после пожара в кафе в Ленобласти, где пострадали шесть человек

Пожар произошёл в двухэтажном здании кафе в посёлке Усть-Луга. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате инцидента шесть граждан иностранного государства получили ожоги.
Следствие установило, что возгорание произошло из-за нарушений при оказании услуг быстрого питания. Подозреваемый задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие также направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Life.ru рассказал о пожаре на улице Авангардной в Санкт-Петербурге. Там загорелся недостроенный корпус больницы. Огонь охватил 30 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.