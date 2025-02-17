Власти Молдавии: два БПЛА нарушили воздушное пространство на юге страны

Власти Молдавии сообщили о нарушении двумя беспилотниками воздушного пространства страны. Как утверждает молдавское правительство, инцидент произошел вечером 16 февраля в южном регионе.
«Вечером 16 февраля два дрона нарушили воздушное пространство республики в южном регионе. Первый летательный аппарат был зафиксирован в 22:45 (23:45 мск) по направлению Тараклия — Петровка, второй в 22:48 (23:48 мск) по направлению Бурлэчень — Виноградовка», — проинформировал кабмин Молдавии в Telegram-канале.
В правительстве страны заверили, что ситуация находится под пристальным контролем государственных спецслужб.
На территории Молдавии с начала СВО неоднократно находили обломки беспилотников.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что Москва отвергает обвинения Кишинева по поводу найденных обломков якобы российских БПЛА на территории республики.