Власти Молдавии: два БПЛА нарушили воздушное пространство на юге страны

«Вечером 16 февраля два дрона нарушили воздушное пространство республики в южном регионе. Первый летательный аппарат был зафиксирован в 22:45 (23:45 мск) по направлению Тараклия — Петровка, второй в 22:48 (23:48 мск) по направлению Бурлэчень — Виноградовка», — проинформировал кабмин Молдавии в Telegram-канале.