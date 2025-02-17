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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы. Сигнал тревоги в столице Украины звучит с 00:12 по московскому времени. Об этом сообщили украинские СМИ.

Источник: Life.ru

Подробности инцидента на данный момент неизвестны.

А 16 февраля взрывы произошли в Белгород-Днестровском районе Одесской области. После инцидента воздушная тревога в Одесской области была отменена. Также сообщалось о взрывах в Николаеве.