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На западе Ирана зафиксировали два мощных землетрясения

В западной части Ирана зарегистрировали два землетрясения с магнитудами 4,7 и 5,3. Об этом информирует агентство Mehr.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи города Хусейния, расположенного в провинции Хузестан. Оба землетрясения произошли с интервалом в семь минут.

Слабые колебания ощущались в приграничной провинции Керманшах, соседствующей с Ираком. На данный момент нет сообщений о пострадавших или разрушениях.

На прошедшей неделе подземные толчки фиксировали на Алтае, в Полтавской области Украины, а также в Техасе. Самое крупное землетрясение, магнитудой 6,4, произошло в Республике Алтай. Незадолго до этого на Аляске зафиксировали толчки магнитудой 5,8.