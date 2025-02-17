На западе Ирана зафиксировали два мощных землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы вблизи города Хусейния, расположенного в провинции Хузестан. Оба землетрясения произошли с интервалом в семь минут.
Слабые колебания ощущались в приграничной провинции Керманшах, соседствующей с Ираком. На данный момент нет сообщений о пострадавших или разрушениях.
На прошедшей неделе подземные толчки фиксировали на Алтае, в Полтавской области Украины, а также в Техасе. Самое крупное землетрясение, магнитудой 6,4, произошло в Республике Алтай. Незадолго до этого на Аляске зафиксировали толчки магнитудой 5,8.