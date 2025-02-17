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Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты «Госуслуг»

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев — РИА Новости. Полиция задержала жителя Владивостока, который подозревается во взломе около 20 аккаунтов жителей разных регионов России и в оформлении кредитов на их имя, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Источник: © РИА Новости

В полицию обратилась 49-летняя жительница Партизанского округа: неизвестные неправомерно получили доступ к ее кабинету на портале «Госуслуги» и оформили на ее имя кредит на 75 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве.

«Во Владивостоке задержан 38-летний местный житель, причастный к мошенническим действиям в отношении граждан РФ путем “подлома” личных кабинетов на портале “Госуслуг”, через которые впоследствии он оформлял займы в микрофинансовых организациях», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что с июля 2024 года фигурант для мошенничества использовал сим-карты, которые ранее были зарегистрированы на других граждан. Потерпевшие, меняя номер телефона, не перерегистрировали учетную запись в личном кабинете на портале «Госуслуги», чем и пользовался злоумышленник. От имени прежних владельцев он восстанавливал пароли доступа к аккаунтам и брал займы в микрофинансовых организациях.

«Ежемесячно жертвами злоумышленника становились свыше двух десятков граждан из разных регионов России, в том числе из Москвы и Московской области», — добавляется в сообщении.

Фигуранта заключили под стражу. Сотрудники полиции устанавливают круг потерпевших и сумму ущерба.

Интернет