Приморца задержали за оформление кредитов на взломанные аккаунты «Госуслуг»

Полицейские выяснили, что с июля 2024 года фигурант для мошенничества использовал сим-карты, которые ранее были зарегистрированы на других граждан. Потерпевшие, меняя номер телефона, не перерегистрировали учетную запись в личном кабинете на портале «Госуслуги», чем и пользовался злоумышленник. От имени прежних владельцев он восстанавливал пароли доступа к аккаунтам и брал займы в микрофинансовых организациях.