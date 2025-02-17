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11 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Всего за семь дней произошло 10 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю с 10 по 16 февраля в Иркутске и районе произошло 10 аварий. Как сообщили в Госавтоинспекции областного центра, в ДТП получили травмы восемь взрослых и три ребенка.

— Всего за минувшую неделю произошло 154 автоаварии и 294 транспортных средства повреждено, — поделились госавтоинспекторы.

Три ребенка пострадали в ДТП. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Также за этот период в столице региона и пригороде зафиксировали четыре наезда на пешеходов и шесть раз авто врезались в друг друга.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в общественном транспорте в Братске подорожает проезд с 1 марта.