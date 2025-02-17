11 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

За минувшую неделю с 10 по 16 февраля в Иркутске и районе произошло 10 аварий. Как сообщили в Госавтоинспекции областного центра, в ДТП получили травмы восемь взрослых и три ребенка.
— Всего за минувшую неделю произошло 154 автоаварии и 294 транспортных средства повреждено, — поделились госавтоинспекторы.
Три ребенка пострадали в ДТП. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Также за этот период в столице региона и пригороде зафиксировали четыре наезда на пешеходов и шесть раз авто врезались в друг друга.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в общественном транспорте в Братске подорожает проезд с 1 марта.