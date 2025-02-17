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Гадалка из Хабаровского края в Пензе выудила у пенсионерки 1,4 млн рублей

Она убедила пожилую женщину, что та умрет, если не отдаст деньги.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Пензе полицейские задержали 47-летнюю жительницу Хабаровского края, которая под видом снятия порчи обманула 84-летнюю пенсионерку на 1,4 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пожилая женщина шла в магазин, когда к ней подошла хабаровчанка. Она сказала, что на пенсионерке порча, которую нужно срочно снять, иначе она умрет в течение 9 дней. А для этого потребуется принести все деньги, чтобы якобы совершить обряд.

Женщина отдала хабаровчанке свои сбережения, та сложила их в газету, а потом подменила на носок, который положила в сумку потерпевшей. И предупредила, что забрать деньги можно будет только через сутки, иначе магия не подействует.

Когда указанное время прошло, пенсионерка обнаружила носок вместо денег и обратилась в полицию.

— Подозреваемая была задержана, ранее она привлекалась к уголовной ответственности. Женщина вину свою признала и в содеянном раскаялась. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отрабатывается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.