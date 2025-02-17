Гадалка из Хабаровского края в Пензе выудила у пенсионерки 1,4 млн рублей

Пожилая женщина шла в магазин, когда к ней подошла хабаровчанка. Она сказала, что на пенсионерке порча, которую нужно срочно снять, иначе она умрет в течение 9 дней. А для этого потребуется принести все деньги, чтобы якобы совершить обряд.