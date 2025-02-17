Врачи спасли травмированную сноубордистку на базе «Комета» в Приморье

«Это не просто травма, это реальная угроза для её будущей подвижности и качества жизни. Неправильное лечение или задержка в оказании помощи могли бы привести к катастрофическим последствиям — от хронической боли и инвалидности до необходимости сложных хирургических вмешательств, которые могли бы затянуть процесс восстановления на месяцы или даже годы», — отметили в медучреждении.