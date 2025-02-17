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Врачи спасли травмированную сноубордистку на базе «Комета» в Приморье

Неправильное лечение или задержка в оказании помощи могли привести к катастрофическим последствиям.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительница Приморья при падении со сноуборда получила серьёзную травму на горнолыжной базе «Комета». Скорая помощь оперативно госпитализировала 17-летнюю девушку в больницу, где у неё диагностировали закрытый оскольчатый косо-спиральный перелом средней трети обеих костей голени со смещением, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе КГАУЗ ВКБ № 2 «1000-коечная больница».

«Это не просто травма, это реальная угроза для её будущей подвижности и качества жизни. Неправильное лечение или задержка в оказании помощи могли бы привести к катастрофическим последствиям — от хронической боли и инвалидности до необходимости сложных хирургических вмешательств, которые могли бы затянуть процесс восстановления на месяцы или даже годы», — отметили в медучреждении.

Тяжёлые травмы и две операции: в Находке спасли пострадавшего от обрушения стены.

Лёгкие мужчины почти перестали выполнять свои функции.

Как выяснилось, девушка, катаясь на сноуборде, потеряла равновесие и упала, получив травму левой голени. Методом скелетного вытяжения специалистам удалось достичь правильного положения отломков, что было критически важно для предотвращения деформации и дальнейших осложнений. Спустя три недели при достижении формирования костной мозоли пациентке наложили циркулярную гипсовую повязку. В настоящее время пациентка находится на пути к выздоровлению.

Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось о том, что в Фокино врачи медсанчасти № 100 ФМБА России зафиксировали тревожный случай, который мог поставить под угрозу здоровье десятков людей. В местный стационар поступила женщина с тяжёлым нарушением дыхания, потерей сознания и острой гипоксией. После обследования выяснилось, что у пациентки была терминальная стадия двустороннего туберкулёза. Спасти её не удалось.

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