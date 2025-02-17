В массовом ДТП в пригороде Владивостока повреждено девять авто — ГАИ

В ведомстве еще раз напомнили, что в условиях ненастной погоды водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, следить за безопасной скоростью и дистанцией, избегать резких маневров и торможений, чтобы минимизировать риск аварий. Пешеходам в условиях сильных осадков и плохой видимости стоит использовать светоотражающие элементы в темное время суток и соблюдать меры безопасности при переходе проезжей части.