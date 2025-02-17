В массовом ДТП в пригороде Владивостока повреждено девять авто — ГАИ

Госавтоинспекция проверяет обстоятельства ДТП в Советском районе Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.
Авария произошла в районе дома на Бийской, 6. В результате столкновения повреждения получили около девяти автомобилей. По предварительным данным, один человек пострадал, медики доставили его в больницу. Полицейские выясняют причины и детали случившегося.
В данный момент на участке дороги движение осуществляется по одной полосе.
В ведомстве еще раз напомнили, что в условиях ненастной погоды водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, следить за безопасной скоростью и дистанцией, избегать резких маневров и торможений, чтобы минимизировать риск аварий. Пешеходам в условиях сильных осадков и плохой видимости стоит использовать светоотражающие элементы в темное время суток и соблюдать меры безопасности при переходе проезжей части.
Особое внимание следует уделять движению по эстакадам, мостам и путепроводам, где возможно образование гололёда.