Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину

«Вечером 16 февраля возле дома № 88 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке мужчина 1986 года рождения заступился за несовершеннолетнего, которого грубо волокла компания из трех человек. В результате конфликта двое несовершеннолетних, 2010 и 2008 годов рождения, и их 19-летний приятель открыли по потерпевшему стрельбу из аэрозольного и травматического пистолетов, после чего догнали и избили его», — говорится в сообщении.