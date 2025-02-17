Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство заведено на двух подростков, а также их 19-летнего приятеля, которые в ходе конфликта во Владивостоке выстрелили в мужчину из пистолетов и избили его, сообщает прокуратура Приморья.
«Вечером 16 февраля возле дома № 88 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке мужчина 1986 года рождения заступился за несовершеннолетнего, которого грубо волокла компания из трех человек. В результате конфликта двое несовершеннолетних, 2010 и 2008 годов рождения, и их 19-летний приятель открыли по потерпевшему стрельбу из аэрозольного и травматического пистолетов, после чего догнали и избили его», — говорится в сообщении.
Отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц. Личности нападавших установлены, двое из них уже задержаны.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.