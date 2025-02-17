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Мусор, балкон и баня горели в Хабаровском крае 16 февраля

Всего произошло восемь пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в минувшие сутки, 16 февраля, ЧС не произошло. Пожарные реагировали на восемь возгораний, пять из которых возникли в жилом секторе. Так, в краевой столице на улице Руднева горел балкон на четвертом этаже. Виднелось открытое пламя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

До прибытия пожарных дом покинули два человека, одну женщину вывели специалисты. Пожар потушили за 40 минут.

Вечером пожар возник на территории частного подворья на Литейной в Хабаровске. Горела деревянная баня, которую потушили за 40 минут. Здание полностью повреждено.

В Комсомольске пожарные два раза выезжали в дома на проспекте Победы. В обоих случаях горел мусор. Двери в технические помещения в каждой ситуации были открыты. Помощь специалистов никому не потребовалась.

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