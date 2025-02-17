Мусор, балкон и баня горели в Хабаровском крае 16 февраля

В Хабаровском крае в минувшие сутки, 16 февраля, ЧС не произошло. Пожарные реагировали на восемь возгораний, пять из которых возникли в жилом секторе. Так, в краевой столице на улице Руднева горел балкон на четвертом этаже. Виднелось открытое пламя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
До прибытия пожарных дом покинули два человека, одну женщину вывели специалисты. Пожар потушили за 40 минут.
Вечером пожар возник на территории частного подворья на Литейной в Хабаровске. Горела деревянная баня, которую потушили за 40 минут. Здание полностью повреждено.
В Комсомольске пожарные два раза выезжали в дома на проспекте Победы. В обоих случаях горел мусор. Двери в технические помещения в каждой ситуации были открыты. Помощь специалистов никому не потребовалась.