Мусор, балкон и баня горели в Хабаровском крае 16 февраля

В Хабаровском крае в минувшие сутки, 16 февраля, ЧС не произошло. Пожарные реагировали на восемь возгораний, пять из которых возникли в жилом секторе. Так, в краевой столице на улице Руднева горел балкон на четвертом этаже. Виднелось открытое пламя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.