В массовом ДТП с девятью машинами во Владивостоке пострадал один человек

Побитые машины раскидало по проезжей части, из-за чего автоинспекторам пришлось перекрыть часть дороги — для проезда открыта только одна полоса. Что стало причиной массового ДТП и кто был его виновником, сейчас выясняют сотрудники полиции, которые продолжают работать на месте.