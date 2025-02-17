Житель Хасанского округа погиб в результате пожара. Дознаватели МЧС России проводят проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Днем в воскресенье, 16 февраля, на территории базы отдыха в селе Безверхово произошел пожар. Загорелся вагончик, приспособленный под сторожку.
Площадь возгорания составила около семи квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело 63-летнего мужчины.
Напомним, за сутки, 15 февраля, произошло 104 пожара. Из них на 51 реагировали огнеборцы. Пожарные привлекались на возгорания мусора и палов сухой растительности во Владивостоке, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Артемовском и Уссурийском городских округах, хозяйственных построек в Партизанском, Артемовском и Уссурийском городских округах, двух бытовых строений в Артеме, а также на возгорание двух автомобилей в Уссурийске. Погибших и пострадавших нет.