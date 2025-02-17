Житель Хасанского округа погиб в результате пожара

Напомним, за сутки, 15 февраля, произошло 104 пожара. Из них на 51 реагировали огнеборцы. Пожарные привлекались на возгорания мусора и палов сухой растительности во Владивостоке, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Артемовском и Уссурийском городских округах, хозяйственных построек в Партизанском, Артемовском и Уссурийском городских округах, двух бытовых строений в Артеме, а также на возгорание двух автомобилей в Уссурийске. Погибших и пострадавших нет.