Серийный «угонщик» аккаунтов на «Госуслугах» арестован во Владивостоке

Напоминаем, что российские законодатели для защиты граждан от мошенников рассматривают возможность введения «периода охлаждения» при обращении банковского клиента за кредитом: деньги будут выдаваться не сразу, а через 4 — 48 часов (в зависимости от суммы займа). Госдума одобрила законопроект единогласно. Также гражданам разрешат устанавливать самозапреты на необеспеченные потребительские кредиты и микрозаймы, это исключит возможность оформить на человека заём без его ведома. Этот закон уже приняли, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.