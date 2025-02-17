Серийный «угонщик» аккаунтов на «Госуслугах» арестован во Владивостоке

Целью кибермошенника были личные кабинеты граждан, сменивших номер телефона, к которому была привязана учётная запись, но не перерегистрировавших аккаунт на новый номер. Злоумышленник использовал данные SIM-карт, ранее принадлежавших другим абонентам. При обыске у него нашли и конфисковали 11 мобильных телефонов, более 200 SIM-карт различных сотовых операторов, по которым аферист восстанавливал доступ к аккаунтам бывших владельцев на «Госуслугах», а также две банковские карты и флеш-накопители.
Аккаунты были нужны мошеннику, чтобы оформлять на потерпевших микрозаймы. Преступную деятельность он вёл с июля 2024 года, каждый месяц его жертвами становились более 20 граждан, включая жителей Москвы и Подмосковья. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению круга потерпевших и уточнению причинённого им ущерба.
В числе пострадавших приморцев — 49-летняя жительница Партизанского округа, на которую аферист «повесил» заём на 75 тысяч рублей.
В отношении афериста возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). Следователи ходатайствовали об аресте злоумышленника, мужчина уже находится в СИЗО.
Напоминаем, что российские законодатели для защиты граждан от мошенников рассматривают возможность введения «периода охлаждения» при обращении банковского клиента за кредитом: деньги будут выдаваться не сразу, а через 4 — 48 часов (в зависимости от суммы займа). Госдума одобрила законопроект единогласно. Также гражданам разрешат устанавливать самозапреты на необеспеченные потребительские кредиты и микрозаймы, это исключит возможность оформить на человека заём без его ведома. Этот закон уже приняли, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Ещё один законопроект, который должен защитить россиян от кибермошенников, находится в стадии разработки Комитетом Госдумы по финансовому рынку: если банк, на клиента которого преступники оформили кредит, не ведёт работу по противодействию мошенничеству (антифрод-процедуры), то заёмщик освобождается от необходимости этот кредит выплачивать.