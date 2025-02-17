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Два человека погибли и 29 пострадали в дорожных авариях в Приангарье за неделю

С 10 по 16 февраля в регионе произошло 30 ДТП.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

30 ДТП произошло в Иркутской области за неделю. С 10 по 16 февраля в дорожных авариях погибли два человека, 29 человек получили травмы различной степени тяжести. В таких ДТП были повреждены 43 транспортных средства, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону, в четырех случаях водители управляли транспортными средствами без прав, еще четыре автомобилиста оставили место ДТП.

Основные причины ДТП:

  • Несоответствие скорости конкретным условиям движения — четыре;
  • Несоблюдение очередности проезда — три;
  • Нарушение правил расположения т/с на проезжей части— пять;
  • Нарушение правил проезда пешеходного перехода — восемь.