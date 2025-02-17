Два человека погибли и 29 пострадали в дорожных авариях в Приангарье за неделю

30 ДТП произошло в Иркутской области за неделю. С 10 по 16 февраля в дорожных авариях погибли два человека, 29 человек получили травмы различной степени тяжести. В таких ДТП были повреждены 43 транспортных средства, пишет ИА IrkutskMedia.