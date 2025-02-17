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Семерых жителей Красноярска будут судить за проведение азартных игр

В Красноярске семь человек отправят на скамью подсудимых за проведение азартных игр.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Семерых жителей Красноярска будут судить за проведение азартных игр. По версии краевой прокуратуры, летом 2021 года 33-летний горожанин решил открыть игорный клуб и разработал план: найти помещение, прикупить оборудование, подключить его к серверу, нанять персонал и получать прибыль от незаконного бизнеса.

— Чтобы не вызвать подозрений, мужчина обеспечил наличие документов, согласно которым в помещении на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» он занимается майнингом и добывает криптовалюту, — говорят в надзорном ведомстве.

Весной 2022 года начинающий бизнесмен пригласил в команду администратора. Позже к ним присоединились еще пять человек — охранник и операторы. На протяжении почти двух лет клуб принимал всех желающих, однако вскоре заведение рассекретили.

Теперь организатору и работникам подпольного казино грозит до двух лет лишения свободы.